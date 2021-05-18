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Вторник, 18 мая, 2021
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Нейрохирургическое отделение в рязанской ОКБ вернулось к прежнему режиму работы

Елена Лобанова
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В областной клинической больнице Рязани к прежнему режиму работы вернулось Нейрохирургическое отделение. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 

Красная зона в ОКБ была самым большим коронавирусным госпиталем в регионе. Весной 2021 года в учреждении восстановили плановый прием. 

— Наши нейрохирурги снова принимают пациентов, которым требуются высокотехнологичные хирургические вмешательства. На днях такую операцию провели для пациентки с доброкачественной опухолью, невриномой мостомозжечкового угла. Хирургическая бригада   работала несколько часов, операция завершилась успешно, — отметил главврач ОКБ Андрей Карпунин.

К прежнему режиму работы вернулись терапевтические отделения. В прежнем объеме теперь получают помощь пациенты ревматологического и гастроэнтерологического профилей. Плановый прием начали и хирургические отделения, с улучшением эпидемиологической ситуации вновь появилась возможность проводить операции разной степени сложности.

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