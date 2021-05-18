Нейрохирургическое отделение в рязанской ОКБ вернулось к прежнему режиму работы

В областной клинической больнице Рязани к прежнему режиму работы вернулось Нейрохирургическое отделение. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Красная зона в ОКБ была самым большим коронавирусным госпиталем в регионе. Весной 2021 года в учреждении восстановили плановый прием.
К прежнему режиму работы вернулись терапевтические отделения. В прежнем объеме теперь получают помощь пациенты ревматологического и гастроэнтерологического профилей. Плановый прием начали и хирургические отделения, с улучшением эпидемиологической ситуации вновь появилась возможность проводить операции разной степени сложности.