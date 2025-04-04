Неизвестный сжёг три машины на парковке в Измайлово

Неизвестный поджёг три легковых автомобиля на парковке в московском районе Измайлово, сообщает SHOT.

Жители дома на 13-й Парковой улице рассказали, что прошлой ночью полностью сгорели три иномарки. По их словам, неизвестный поджёг автомобиль марки Haval и скрылся с места происшествия. Вскоре огонь перекинулся на Rover и Toyota. Три машины выгорели дотла.

Сотрудники МЧС потушили пожар. Информации о пострадавших не поступало.

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Сейчас на месте работают полицейские — они выясняют все обстоятельства случившегося.

Официальная причина возгорания пока не установлена.