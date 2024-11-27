Среда, 27 ноября, 2024
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Неизвестный мужчина пытался увести школьницу в Балашихе

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Алексей Самохин
Изображение от user18526052 на Freepik

В Балашихе возле школы № 2 на улице Свердлова мужчина попытался увезти школьницу в неизвестном направлении, сообщает Regions.ru.

Инцидент произошел после окончания уроков. По словам местных жителей, мама девочки задержалась и не смогла вовремя встретить дочь. Ребенок ждал возле калитки в школьном дворе, когда к ней подошел молодой мужчина. Незнакомец что-то сказал девочке, и она пошла с ним.

Очевидцы заподозрили неладное, предположив, что ребенок не знает этого мужчину. Их опасения подтвердились, когда девочка начала кричать и сопротивляться. Женщины, находившиеся поблизости, закричали и спугнули злоумышленника. Вскоре на место происшествия подошла мама школьницы.

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