Неизвестный мужчина пытался увести школьницу в Балашихе

В Балашихе возле школы № 2 на улице Свердлова мужчина попытался увезти школьницу в неизвестном направлении, сообщает Regions.ru.

Инцидент произошел после окончания уроков. По словам местных жителей, мама девочки задержалась и не смогла вовремя встретить дочь. Ребенок ждал возле калитки в школьном дворе, когда к ней подошел молодой мужчина. Незнакомец что-то сказал девочке, и она пошла с ним.

Очевидцы заподозрили неладное, предположив, что ребенок не знает этого мужчину. Их опасения подтвердились, когда девочка начала кричать и сопротивляться. Женщины, находившиеся поблизости, закричали и спугнули злоумышленника. Вскоре на место происшествия подошла мама школьницы.