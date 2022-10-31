Понедельник, 31 октября, 2022
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Неизвестный изнасиловал медсестру в Некрасовском саду Санкт-Петербурга

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Воскресной ночью в центре Петербурга изнасиловали медсестру, сообщает «Фонтанка».

О случившемся в полицию сообщил знакомый пострадавшей. Утром потерпевшая пришла в отдел писать заявление.

37-летняя женщина рассказала, что возвращалась домой с работы. В районе 4 часов утра зашла отдохнуть в Некрасовский сад. Медсестра села на лавку, к ней подошёл неизвестный мужчина, применил силу и изнасиловал. После преступник отобрал телефон жертвы.

Факт изнасилования потерпевшей подтвердили медики. Правоохранители завели уголовное дело. Насильника-грабителя ищут.

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