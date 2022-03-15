Неизвестные сломали дерево на Московском шоссе Рязани

Молодое дерево сломали неизвестные на Московском шоссе Рязани. Фото опубликовала группа «Подслушано в Рязани».

— Опять кто-то ломает деревья. Ну что за люди! — пишет автор поста.

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Ранее в этом месте сломал несколько деревьев нетрезвый молодой человек. Его нашли и осудили.