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Вторник, 15 марта, 2022

Неизвестные сломали дерево на Московском шоссе Рязани

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Неизвестные сломали дерево на Московском шоссе Рязани

7info
Фото Сергея Жарова

Молодое дерево сломали неизвестные на Московском шоссе Рязани. Фото опубликовала группа «Подслушано в Рязани».

— Опять кто-то ломает деревья. Ну что за люди! — пишет автор поста.

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Ранее в этом месте сломал несколько деревьев нетрезвый молодой человек. Его нашли и осудили.

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