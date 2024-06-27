Четверг, 27 июня, 2024

Не менее 22 километров теплосетей отремонтируют в Рязани за лето

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/v.e.artemov

В Рязани модернизируют тепловые сети. Об этом пишет мэр города Виталий Артемов на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, за лето отремонтируют не менее 22 километров теплосетей.

В Рязани строят тепломагистраль от Ново-Рязанской ТЭЦ в Железнодорожном районе. Она должна заменить старую, построенную почти 65 лет назад ветку, длинною 13 километров. Диаметр новых труб в два раза больше существующих — 1,2 метра. Виталий Артемов отметил, что увеличенная пропускная способность даст возможность подключения новых потребителей и более качественного теплоснабжения города.

Также меняют тепломагистрали на улицах Гоголя, Ломоносова, Фирсова, Шереметьевской и Горького, а скоро начнется капремонт на улице Ленинского комсомола.

Не менее 22 километров теплосетей отремонтируют в Рязани за лето
Не менее 22 километров теплосетей отремонтируют в Рязани за лето
Не менее 22 километров теплосетей отремонтируют в Рязани за лето

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