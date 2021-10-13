9.8 C
Рязань
Среда, 13 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюОбществоНовости на тему общество

Названы вакансии в Рязани с зарплатой более 100 тыс. рублей

7info

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 76 000 вакансий в городах с численность населения от 500 тысяч до 1 млн человек. В числе наиболее привлекательных вакансий по уровню дохода в Рязани — главный инженер проектов, начальник участка, Senior C#, главный инженер и управляющий дополнительным офисом.

В Рязани больше всего готовы платить главному инженеру проектов. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от трёх лет и высшее образование. Работодатель обещает зарплату 150 тыс. рублей, работу с международными компаниями и четверть рабочего времени командировки.

На втором месте − вакансия начальника участка с зарплатой 100 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от трёх лет. Компания гарантирует служебный транспорт до места работы и социальные гарантии.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых разработчик Senior C#. Работодатель обещает зарплату от 90 тыс. рублей, возможность обучения за счет компании, гибкий график работы и специальную ставку по кредитованию для сотрудников.

В рейтинг также вошли вакансии главного инженера с зарплатой от 90 тыс. рублей и управляющего дополнительным офисом с зарплатой от 85 тыс. рублей.

Должность Предлагаемая зарплата
1Главный инженер проектов 150 000 руб.
2Начальник участка 100 000 руб.
3Senior C# разработчик от 90 000 руб.
4Главный инженер от 90 000 руб.
5Управляющий дополнительным офисом от 85 000 руб.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,712ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]