Названы вакансии в Рязани с зарплатой более 100 тыс. рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 76 000 вакансий в городах с численность населения от 500 тысяч до 1 млн человек. В числе наиболее привлекательных вакансий по уровню дохода в Рязани — главный инженер проектов, начальник участка, Senior C#, главный инженер и управляющий дополнительным офисом.

В Рязани больше всего готовы платить главному инженеру проектов. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от трёх лет и высшее образование. Работодатель обещает зарплату 150 тыс. рублей, работу с международными компаниями и четверть рабочего времени командировки.

На втором месте − вакансия начальника участка с зарплатой 100 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от трёх лет. Компания гарантирует служебный транспорт до места работы и социальные гарантии.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых разработчик Senior C#. Работодатель обещает зарплату от 90 тыс. рублей, возможность обучения за счет компании, гибкий график работы и специальную ставку по кредитованию для сотрудников.

В рейтинг также вошли вакансии главного инженера с зарплатой от 90 тыс. рублей и управляющего дополнительным офисом с зарплатой от 85 тыс. рублей.