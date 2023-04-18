Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Рязани

Сервис SuperJob проанализировал 45 тысяч вакансий в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек и назвал самые высокооплачиваемые предложения апреля в Рязани.

Самую высокую зарплату в Рязани готовы платить наладчику станков — от 85 тысяч рублей. От сотрудника требуются навыки чтения чертежей.

На второй строчке – вакансия супервайзера торговых представителей с зарплатой от 79 тысяч рублей. Кандидату понадобятся водительские права категории «В» и опыт продаж. Работодатель предлагает корпоративное обучение и ДМС.

На третьей позиции – механик-наладчик с зарплатой до 90 тысяч рублей.

В списке также вакансии финансового консультанта (от 70 тысяч рублей) и начальника цеха металлоконструкций (70 тысяч рублей).

В целом среди крупных городов страны в апреле самой высокооплачиваемой оказалась вакансия бренд-менеджера торгово-производственной компании в Иркутске — зарплата 250 тысяч рублей.

В текущем месяце в топе самых высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и работе с клиентами, IT-специалистов, инженеров, водителей и квалифицированных рабочих.