Названы самые редкие и частые имена рязанцев за август

Главное управление ЗАГС Рязанской области рассказало, какими именами рязанцы называли своих детей наиболее часто и наиболее редко в минувшем августе.

Среди самых популярных имён в августе этого года для мальчиков – Максим, Иван, Александр, Андрей, Михаил, Артём, Матвей, Лев и Илья.

Девочек часто называли Василисой, Полиной, Марией, Варварой, Ариной, Софией, Викторией, Анной, Миланой и Валерией.

Самые редкие имена для мальчиков в этом августе – Елисей, Игнат, Роберт, Савва, Валентин, Гордей, Прохор, Савелий, Мирон и Ярёма.

Редкие имена для девочек – Дарина, Злата, Маргарита, Марта, Аврора, Анфиса, Серафима, Эмма, Инесса и Лилия.