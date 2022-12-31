Суббота, 31 декабря, 2022
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Названы самые печальные периоды для россиян в 2023 году

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Известный астролог Павел Глоба уверен, что в 2023 году для россиян наступят сразу несколько печальных периодов, когда будет особенно тяжело. Причина этому – произошедшие в конце декабря 2022 года события.

Глоба рассказал, что в декабре Чёрная Луна была в оппозиции к Плутону. Кроме того, было время «разрушительной Луны», когда подчиняющимся эмоциям людям особенно тяжело контролировать свои чувства. Как итог – появились «гроздья гнева», которые придётся пожинать в будущем.

Из-за них наступит достаточно печальное время. На людей обрушится серия катастроф в конце февраля, начале марта, июле и октябре 2023 года.

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