После атаки ВСУ на Курскую область сохраняется угроза нападений украинских войск на другие приграничные регионы России, заявил в интервью NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, под угрозой находятся Брянская и Белгородская области.

Опасность атак для Брянской и Белгородской областей остается высокой. Однако, после событий в Курске, вероятно, все необходимые подразделения уже приведены в полную боевую готовность для защиты этих направлений, — считает эксперт.

По мнению Матвийчука, ВСУ пытались прорвать оборону в том регионе России, где, по их расчетам, они не встретят серьезного сопротивления. Он также отметил, что в населенных пунктах Курской области, куда проникли украинские войска, осталось около двух тысяч человек. Полковник утверждает, что Киев использует этих граждан в качестве живого щита, чтобы воспрепятствовать применению российской авиации, артиллерии и ракет в приграничных районах.

Однако, по его мнению, ВСУ обречены на поражение. Он не считает, что украинские войска смогут закрепиться в Курской области, но они могут нанести ущерб. Российские силы уже перекрыли их пути снабжения. В ближайшие день-два украинские военные в этом районе столкнутся с нехваткой продовольствия. Эксперт полагает, что в течение этой недели ситуация прояснится, и ВСУ будут отброшены на исходные позиции.

По данным Минобороны РФ, украинские войска продолжают попытки проникновения вглубь Курской области. Атаки отражаются с помощью авиации, БПЛА и артиллерии. Министерство сообщило, что за последние сутки было пресечено шесть атак в направлении Погребков, Коренева, Ольговки, Черкесского Поречного и Русского Поречного, а также в районах Левшинки, Скрылевки, Семеновки, Камышного и Алексеевского.