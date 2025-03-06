Названы регионы-лидеры по росту числа студентов в 2024 году

В 2024 году в 12 российских регионах число зачисленных студентов превысило отметку в 10 тысяч человек. В число лидеров впервые вошла Саратовская область. Среди 70 регионов с набором более 1 тысячи студентов в 2024 году большинство (46) показали рост общего числа зачисленных. Об этом свидетельствуют результаты «Мониторинга качества приема — 2024», проведенного НИУ ВШЭ под руководством научного руководителя университета Ярослава Кузьминова при поддержке Минобрнауки.

В число регионов-лидеров по совокупному приему в 2024 году помимо Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга вошли: Свердловская область (набрано 18,7 студентов), Республика Татарстан (18,4), Новосибирская область (16,1), Ростовская область (14,2), Самарская область (13,2), Краснодарский край (12,7), Нижегородская область (12,3), Воронежская область (11,9), Красноярский край (10,8), Саратовская область (10,1).

Регионы-лидеры продолжают наращивать численность студентов. Как отмечается в Мониторинге качества приема, в целом по сравнению с 2022 годом в десяти крупнейших студенческих регионах наблюдается рост приема. Это свидетельствует, по мнению авторов исследования, об увеличении спроса на высшее образование. Наибольший прирост отмечен в Саратовской области (+10,6%) и Свердловской области (+9,1%). Также в число регионов, где наблюдается существенный рост числа зачисленных, попал Татарстан (+8,3%), Новосибирская область (+8,4%) и Краснодарский край (+8,6%).

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Среди 70 регионов с набором более 1000 студентов в 2024 году большинство — 46 (65,7%) — показали рост общего числа зачисленных. Наибольший прирост отмечен в Карачаево-Черкесской Республике (на 97,3%), Волгоградской (на 36,5%), Смоленской (на 24,5%) и Тульской (на 23,2%) областях. Особенно он заметен в регионах Центрального федерального округа, где увеличение приема зафиксировано в 11 субъектах.

В регионах растет бюджетный прием: рост показали 42 региона из 74, принявших на бюджетные места более 500 человек.

Список регионов, демонстрирующих наиболее высокое качество приема, в целом является стабильным. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, а также Казань, Уфа, Томск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калуга, Новосибирск. Несмотря на рост численности бюджетного набора в региональные университеты в течение последних трех лет (+1,6% к 2022 году), университеты, расположенные за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, сохраняют качество набора (средний балл ЕГЭ 66,7 в 2024 году). «Это говорит о том, что региональным университетам удается сохранить качество приема на фоне роста доступности высшего образования», — подчеркивается в мониторинге.

В 2024 году наиболее широко представленные укрупненные группы (УГ) направлений обучения в регионах остаются стабильными. В первую очередь это «Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образование» и «Экономика». Эти направления востребованы и есть в 79–80 регионах. Широко распространенны также программы по «Юриспруденции» (есть в 77 регионах), «Психолого-педагогическому и специальному (дефектологическому) образованию» (76), «Энергетике и энергетическом машиностроении» (76) и «Строительстве» (75). Среди регионов с широким спектром образовательных программ выделяются Республика Татарстан (62 направления), Ростовская область (60), Нижегородская область (59), Свердловская область (59).