Названы ранние симптомы рака, при которых нужно срочно идти к врачу

Доктор медицинских наук Михаил Давыдов рассказал о ранних симптомах рака, при которых нужно срочно идти к врачу, пишет «Российская газета».

По его словам, нужно обратить внимание на регулярный кашель, если он длится больше месяца. Есть вероятность, что этот симптом указывает на рак легких или опухоль головы и шеи. В частности, она выше при выделении крови при кашле.

Также медик призвал не игнорировать кровь в стуле, запоры и постоянную диарею, поскольку в этих случаях речь может идти об опухолях толстого кишечника.

Давыдов назвал поводом для визита к врачу изменение тембра голоса, осиплость, охриплость, а также появление уплотнений и язв в полости рта.

Ранними признаками рака простаты или мочевого пузыря специалист считает изменение частоты мочеиспускания, задержку мочи и появление в ней крови.

Практически на любое онкологическое заболевание могут указывать изменения лимфоузлов, сохраняющиеся в течение месяца.