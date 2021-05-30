Названы продукты, которые нельзя употреблять перед ЕГЭ

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Совсем скоро выпускники сдадут ЕГЭ и встретятся последний раз в качестве школьников на выпускном балу.

Как правильно питаться школьникам, чтобы они лучше сдали экзамены, рассказала врач-диетолог Маргарита Макуха.

— Рацион школьника должен быть питательным и разнообразным. Стоит исключить газировку, фастфуд и чипсы. Содержащийся в них жир будет мешать пищеварению, может вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту. Это может ухудшить концентрацию внимания, — заявила доктор.

Помимо фастфуда, за день до экзаменов не стоит употреблять в пищу бобовые и капусту.

А вот сыр, творог и горький шоколад — необходимые ингредиенты успешной сдачи ЕГЭ, — сообщает Ferra.ru