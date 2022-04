Названы продукты, которые нельзя есть людям после 30 лет

Диетолог-обозреватель журнала Eat This, Not That назвала запретные продукты для людей старше 30 лет.

В рейтинге, который составила специалист, не так много позиций. Это мясо с корочкой, чипсы, хот-доги, салями, бекон, белый хлеб. В запретном списке также консервированные фрукты, сырный и соевый соус, вегетарианские бургеры.

Возглавляют список опасных для людей от 30 лет продуктов йогурты с ароматизаторами. Они содержат много сахара.

Чтобы выглядеть изящно и стройно и не испытывать проблемы со здоровьем, этой категории людей также стоит исключить употребление алкоголя и пива. Они приводят к бессоннице.