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Воскресенье, 4 апреля, 2021
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Названы причины самоубийств подростков в Рязанской области

7info

В 2020 году в Рязанской области покончили жизнь самоубийством трое несовершеннолетних, говорится в докладе уполномоченного по правам ребёнка.

В одном случае причиной добровольного ухода из жизни стало совершённое подростком преступление, в другом – переживания после смерти матери, в третьем – неудачная сдача экзаменов в школе.

Число самоубийств несовершеннолетних снизилось. Годом ранее Следственный комитет возбудил 5 уголовных дел, в четырёх случаях дети погибли. В 2018 году было 7 дел, погибли 5 подростков.

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