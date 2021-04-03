Названы причины самоубийств подростков в Рязанской области

В 2020 году в Рязанской области покончили жизнь самоубийством трое несовершеннолетних, говорится в докладе уполномоченного по правам ребёнка.

В одном случае причиной добровольного ухода из жизни стало совершённое подростком преступление, в другом – переживания после смерти матери, в третьем – неудачная сдача экзаменов в школе.

Число самоубийств несовершеннолетних снизилось. Годом ранее Следственный комитет возбудил 5 уголовных дел, в четырёх случаях дети погибли. В 2018 году было 7 дел, погибли 5 подростков.