Названы популярные способы обмана клиентов шиномонтажа

Бывший сотрудник шиномонтажа рассказал в интервью журналу «За рулём» о популярных способах обмана клиентов.

Многие работники шиномонтажных пунктов навязывают автовладельцам платную читку ступиц. За эту процедуру могут запросить до 500 рублей, хотя делать это специалисты обязаны бесплатно при каждой смене колёс.

Ещё один способ обмана – предложение заменить проржавевшие болты на новые, купленные в этой же мастерской. Не исключено, что вместо установки приобретённых работники установят старые.

Кроме того, сотрудники шиномонтажа могут предложить поменять вентили. Они будут ссылаться на то, что делать это нужно якобы каждый год. Однако процедура эта актуальна по мере износа.

Ещё одна ненужная автолюбителям услуга, которую могут навязать специалисты, — заправка шин азотом. По их словам, он приносит гораздо больше пользы при вождении. Эксперт назвал эту опцию «полнейшей ерундой».

Потерять зря несколько тысяч рублей можно при ремонте якобы кривых дисков. При балансировке колеса мастер вешает на стенд самодельный «эксцентрик». В результате оборудование показывает высокую разбалансировку. Автомобилисту говорят, что диск кривой и его надо править. Эксперт считает, что такой дефект исправить за короткий срок невозможно. Так что если исправили «восьмёрку» менее, чем за полдня, скорее всего, этой проблемы в автомобили не было.

Чтобы обезопасить себя от лишних трат, автомобилистам советуют менять резину в проверенных местах.