Названы категории россиян, которым в августе повысят пенсии

Индексация пенсионных выплат ждёт в августе россиян. Она затронет более 7 миллионов человек, пишут «Известия».

Работающие пенсионеры, которым начисляют дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать теперь больше на 314,07 рубля больше. Изменятся также выплаты для россиян старше 80 лет и инвалидов первой группы. Также индексация коснется военных пенсий.

В числе тех, кого не коснётся индексация, получатели социальной и государственной пенсий. Для них повышение выплат проводят отдельно.