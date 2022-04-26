Названы имена задержанных по делу о покушении на Соловьева

Телеграм-канал Baza назвал имена молодых людей, задержанных за подготовку покушения на телеведущего Владимира Соловьёва. По данным журналистов, это националист Андрей Пронский, известный в скинхед-кругах под ником Подпись Неразборчива, а также Бладман (Bloodman).

- Реклама -

Также задержаны Максим Дружинин и Василий Стрижаков. 26 апреля Басманный суд примет решение о мере пресечения.

О задержании подозреваемых в подготовке покушения на работников российских СМИ сообщил вчера президент России Владимир Путин. Позднее ФСБ сообщила, что преступления готовились по заданию СБУ. Имена задержанных тогда не назывались.