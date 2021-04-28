Названы имена рязанцев, которых занесут на Доску Почёта Рязанской области

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|Анисин Михаил Викторович
|машинист катка 6 разряда структурного подразделения «Цех дорожных машин и механизмов» Сасовского дорожного ремонтно-строительного управления филиала Акционерного общества «Рязаньавтодор»
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|Арсагова Наталья Вячеславовна
|заместитель директора по учебно-производственной работе Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова»
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|Асаева Татьяна Александровна
|заведующая кафедрой «Информатика и информационные технологии» Рязанского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет»
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|Балашова Наталья Валентиновна
|директор муниципального учреждения дополнительного образования Ермишинского Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»
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|Баранова Мария Алексеевна
|главная медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина»
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|Бекбулатов Рустам Равильевич
|председатель Общества с ограниченной ответственностью «Азеевское», Ермишинский район Рязанской области
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|Белик Ирина Александровна
|экономист Общества с ограниченной ответственностью «Вакинское Агро», Рыбновский район Рязанской области
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|Белышева Надежда Николаевна
|агроном-семеновод Общества с ограниченной ответственностью «Ряжская МТС», Ряжский район Рязанской области
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|Бирюков Александр Вячеславович
|генеральный директор Открытого акционерного общества «Бельковский лесокомбинат», Касимовский район Рязанской области
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|Бирюкова Светлана Викторовна
|преподаватель специальных дисциплин Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский колледж культуры»
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|Блинников Алексей Владимирович
|руководитель народного театра малых форм муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальный культурный центр» муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области
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|Блохин Юрий Викторович
|механизатор Акционерного общества «имени генерала Скобелева», Александро-Невский район Рязанской области
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|Борисова Кямиля Ибрагимовна
|врач-педиатр Консультативно-диагностического центра Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой»
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|Венгриняк Галина Геннадиевна
|начальник сектора по Рыбновскому району государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области»
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|Веркин Николай Иванович
|заведующий отделением, врач-онколог онкологического отделения № 2 Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер»
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|Викулова Ирина Васильевна
|президент Физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта Рязанской области», старший тренер спортивно-танцевального клуба «Грация»
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|Глазков Игорь Сергеевич
|производитель работ Акционерного общества «Рязанская межхозяйственная передвижная механизированная колонна № 4», г. Рязань
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|Гоев Николай Васильевич
|генеральный директор Акционерного общества «Рязанское конструкторское бюро «Глобус»
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|Гришина Наталья Николаевна
|директор Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
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|Гудин Владимир Васильевич
|наладчик оборудования металлопокрытия и окраски 6 разряда гальвано-механического цеха № 4 Общества с ограниченной ответственностью «СААЗ Комплект»
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|Ермилова Вера Васильевна
|зубной врач платного терапевтического отделения стоматологического подразделения № 1 Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»
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|Ивлянова Ольга Николаевна
|учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов», г. Рязань
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|Канаев Андрей Николаевич
|спортсмен муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»
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|Козлова Оксана Николаевна
|оператор машинного доения Сельскохозяйственного производственного кооператива «Ряжский Агроцентр»
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|Корнеев Олег Анатольевич
|заместитель директора по сопровождению производства акционерного общества «Елатомский приборный завод»
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|Кострюков Сергей Павлович
|генеральный директор Акционерного общества Племенного завода «Дмитриево», Касимовский район Рязанской области
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|Котова Ирина Николаевна
|педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вослебовская средняя общеобразовательная школа» Скопинского муниципального района Рязанской области
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|Кривых Галина Викторовна
|заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Василёк» муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области
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|Крючкова Людмила Тадеевна
|доярка Общества с ограниченной ответственностью «Рассвет», Захаровский район Рязанской области
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|Кузьмин Владимир Александрович
|участковый лесничий Государственного казенного учреждения Рязанской области «Тумское лесничество»
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|Лебедев Василий Леонидович
|генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Пламя», Кораблинский район Рязанской области
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|Лопырёв Петр Петрович
|генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Рассвет-1», Шацкий район Рязанской области
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|Максимов Владимир Александрович
|врач-рентгенолог Ижевской участковой больницы Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Спасская районная больница»
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|Маликова Валентина Трофимовна
|индивидуальный предприниматель, г. Рязань
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|Малофеева Ольга Михайловна
|директор Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный», г. Рязань, район Солотча-1
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|Масаев Михаил Васильевич
|формовщик железобетонных изделий и конструкций формовочного цеха общества с ограниченной ответственностью «Рязанский завод ЖБИ-3», г. Рязань
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|Мелешкина Дина Борисовна
|управляющий гипермаркетом Общества с ограниченной ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС», г. Рязань
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|Морозова Ирина Ивановна
|заместитель начальника очистных сооружений Общества с ограниченной ответственностью «Водосток», г. Сасово Рязанской области
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|Нечаева Галина Петровна
|врач-терапевт участковый Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр»
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|Никишина Елена Николаевна
|начальник отдела диспетчеризации Акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Рязанской области»
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|Ореханова Ольга Анатольевна
|заведующая Шелковским сельским домом культуры – структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районное клубное объединение Старожиловского муниципального района Рязанской области»
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|Петрунина Наталья Васильевна
|оператор машинного доения Общества с ограниченной ответственностью «Авангард», Рязанский район Рязанской области
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|Семилетов Николай Васильевич
|главный агроном акционерного общества «Павловское», Рязанский район Рязанской области
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|Силантьев Евгений Александрович
|заместитель начальника участка общестроительных работ Общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», г. Рязань
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|Фролова Дарья Юрьевна
|заведующий отделом культурных программ и коммуникаций Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
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|Хомяков Сергей Георгиевич
|механизатор Акционерного общества «Октябрьское», Пронский район Рязанской области
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|Шаталов Виктор Иванович
|первый заместитель генерального директора – главный инженер Открытого акционерного общества «Саста»
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|Широков Вадим Иванович
|начальник Филиала государственного казенного учреждения Рязанской области «Рязанская областная противопожарно-спасательная служба» пожарно-спасательной части № 29 государственной противопожарной службы по охране г. Ряжска