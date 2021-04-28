10 C
Рязань
Среда, 28 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Названы имена рязанцев, которых занесут на Доску Почёта Рязанской области

7info
- Advertisement -

Губернатор Николай Любимов подписал распоряжение, которое утвердило список кандидатур для занесения на Доску Почёта Рязанской области.

№ п/пФ.И.О.Должность
 Анисин Михаил Викторович  машинист катка 6 разряда структурного подразделения «Цех дорожных машин и механизмов» Сасовского дорожного ремонтно-строительного управления филиала Акционерного общества «Рязаньавтодор»
 Арсагова Наталья Вячеславовна  заместитель директора по учебно-производственной работе Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова»
 Асаева Татьяна Александровна  заведующая кафедрой «Информатика и информационные технологии» Рязанского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет»
 Балашова Наталья  Валентиновна  директор муниципального учреждения дополнительного образования Ермишинского Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»
 Баранова Мария Алексеевна  главная медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина»
 Бекбулатов Рустам Равильевич  председатель Общества с ограниченной ответственностью «Азеевское», Ермишинский район  Рязанской области
 Белик Ирина Александровна  экономист Общества с ограниченной ответственностью «Вакинское Агро», Рыбновский район Рязанской области
 Белышева Надежда Николаевна  агроном-семеновод Общества с ограниченной ответственностью «Ряжская МТС», Ряжский район Рязанской области
 Бирюков Александр Вячеславович  генеральный директор Открытого акционерного общества «Бельковский лесокомбинат», Касимовский район Рязанской области
 Бирюкова Светлана Викторовна  преподаватель специальных дисциплин Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский колледж культуры»
 Блинников Алексей Владимирович      руководитель народного театра малых форм муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальный культурный центр» муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области
 Блохин Юрий Викторович  механизатор Акционерного общества «имени генерала Скобелева», Александро-Невский район Рязанской области
 Борисова Кямиля Ибрагимовна  врач-педиатр Консультативно-диагностического центра Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой»
 Венгриняк Галина Геннадиевна  начальник сектора по Рыбновскому району государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области»
 Веркин Николай Иванович  заведующий отделением, врач-онколог онкологического отделения № 2 Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер»
 Викулова Ирина Васильевна  президент Физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта Рязанской области», старший тренер спортивно-танцевального клуба «Грация»
 Глазков Игорь Сергеевичпроизводитель работ Акционерного общества «Рязанская межхозяйственная передвижная механизированная колонна № 4», г. Рязань
 Гоев Николай Васильевичгенеральный директор Акционерного общества «Рязанское конструкторское бюро «Глобус»
 Гришина Наталья Николаевна  директор Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
 Гудин Владимир Васильевичналадчик оборудования металлопокрытия  и окраски 6 разряда гальвано-механического цеха № 4 Общества с ограниченной ответственностью «СААЗ Комплект»
 Ермилова Вера Васильевна  зубной врач платного терапевтического отделения стоматологического подразделения № 1 Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»
 Ивлянова     Ольга Николаевна  учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов», г. Рязань
 Канаев Андрей Николаевич  спортсмен муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»
 Козлова Оксана Николаевна  оператор машинного доения Сельскохозяйственного производственного кооператива «Ряжский Агроцентр»
 Корнеев Олег Анатольевич  заместитель директора по сопровождению производства акционерного общества «Елатомский приборный завод»
 Кострюков Сергей Павлович  генеральный директор Акционерного общества Племенного завода «Дмитриево», Касимовский район Рязанской области
 Котова Ирина Николаевна  педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вослебовская средняя общеобразовательная школа» Скопинского муниципального района Рязанской области
 Кривых Галина Викторовна  заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Василёк» муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области
 Крючкова Людмила Тадеевна  доярка Общества с ограниченной ответственностью «Рассвет», Захаровский район Рязанской области
 Кузьмин Владимир Александрович  участковый лесничий Государственного казенного учреждения Рязанской области «Тумское лесничество»
 Лебедев  Василий Леонидович  генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Пламя», Кораблинский район Рязанской области
 Лопырёв Петр Петрович  генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Рассвет-1», Шацкий район Рязанской области
 Максимов Владимир Александрович  врач-рентгенолог Ижевской участковой больницы Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Спасская районная больница»
 Маликова Валентина Трофимовнаиндивидуальный предприниматель, г. Рязань
 Малофеева Ольга Михайловна  директор Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный», г. Рязань,  район Солотча-1
 Масаев Михаил Васильевич  формовщик железобетонных изделий и конструкций формовочного цеха общества с ограниченной ответственностью «Рязанский завод ЖБИ-3», г. Рязань
 Мелешкина Дина Борисовна  управляющий гипермаркетом Общества с ограниченной ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС», г. Рязань
 Морозова Ирина Ивановна  заместитель начальника очистных сооружений Общества с ограниченной ответственностью «Водосток», г. Сасово Рязанской области
 Нечаева Галина Петровна  врач-терапевт участковый Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский  центр»
 Никишина Елена Николаевна  начальник отдела диспетчеризации Акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Рязанской области»
 Ореханова Ольга Анатольевна    заведующая Шелковским сельским домом культуры – структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районное клубное объединение Старожиловского муниципального района Рязанской области»
 Петрунина Наталья Васильевна  оператор машинного доения Общества с ограниченной ответственностью «Авангард», Рязанский район Рязанской области
 Семилетов Николай Васильевич  главный агроном акционерного общества «Павловское», Рязанский район Рязанской области
 Силантьев Евгений Александрович  заместитель начальника участка общестроительных работ Общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», г. Рязань
 Фролова Дарья Юрьевназаведующий отделом культурных программ и коммуникаций Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
 Хомяков Сергей Георгиевич  механизатор Акционерного общества «Октябрьское», Пронский район Рязанской области
 Шаталов Виктор Иванович  первый заместитель генерального директора – главный инженер Открытого акционерного общества «Саста»
 Широков Вадим Ивановичначальник Филиала государственного казенного учреждения Рязанской области «Рязанская областная противопожарно-спасательная служба» пожарно-спасательной части № 29 государственной противопожарной службы по охране г. Ряжска

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]