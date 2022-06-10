Названы имена конкурентов Малкова на праймериз «Единой России»

На заседании политсовета регионального отделения «Единой России», которое прошло в пятницу, 10 июня, озвучили список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии кандидата на должность губернатора Рязанской области.

В список вошли: врио губернатора Павел Малков, председатель областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, заведующий травмоцентром первого уровня ОКБ Александр Копейкин.

Выборы главы рязанского региона пройдут в единый день голосования — 11 сентября 2022 года.