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Пятница, 10 июня, 2022

Названы имена конкурентов Малкова на праймериз «Единой России»

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Александр Ильин

Названы имена конкурентов Малкова на праймериз «Единой России»

На заседании политсовета регионального отделения «Единой России», которое прошло в пятницу, 10 июня, озвучили список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии кандидата на должность губернатора Рязанской области.

В список вошли: врио губернатора Павел Малков, председатель областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, заведующий травмоцентром первого уровня ОКБ Александр Копейкин.

Выборы главы рязанского региона пройдут в единый день голосования — 11 сентября 2022 года.

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