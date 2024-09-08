Воскресенье, 8 сентября, 2024

Названы города после взятия которых посыпется оборона ВСУ

Автор: Алексей Самохин

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью NEWS.ru заявил, что оборона ВСУ в зоне спецоперации будет считаться прорванной, если российские войска возьмут под контроль Покровск (бывший Красноармейск) и Угледар. С этого момента, по его мнению, начнется вытеснение противника с территории России.

Матвийчук также отметил, что в Краматорско-Славянской агломерации ВСУ могут оказаться в такой сложной ситуации, что перед ними останутся два варианта: капитуляция или попытка бегства.

Ранее Олег Стариков, бывший полковник СБУ, заявил о том, что российские войска достигли тактического успеха в районе Покровска в Донецкой Народной Республике, что может привести к прорыву украинских позиций на Донбассе. Он добавил, что силы ВСУ в этом районе несут большие потери и без подкрепления фронт может рухнуть.

Журналист Джордж Льюэллин также отметил, что отступление украинских войск из Покровска станет тяжелым ударом для Киева, так как этот город является важным логистическим узлом, через который осуществляется снабжение других населенных пунктов вдоль линии фронта.

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