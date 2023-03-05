Воскресенье, 5 марта, 2023
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Названы годы рождения людей, для который 2023-й станет критическим

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Изображение от Freepik

Популярный российский астролог Павел Глоба перечислил годы рождения людей, для которых 2023-й станет критическим.

Астролог заявил, что им предстоит столкнуться с «нечеловеческими условиями» существования. Главное условия достижения счастья – не бояться смотреть в глаза судьбе, идти на риск. Тем, кто привык прятаться за чужими спинами, придётся очень тяжело.

Речь идёт о людях, рождённых в год Обезьяны. то есть в 2004-м, 1992-м, 1980-м, 1968-м, 1956-м. В 2023-м им покажется, что чуть ли не весь мир восстал против них. Спасти Обезьян смогут только природная ловкость и быстрый ум.

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