Названы фамилии, которые привлекают богатство

Не секрет, что фамилии, как и имена, обладают особой энергетикой и способны привлекать в жизнь человека различные события. Так, некоторые фамилии обрекают своих носителей на большой финансовый успех.

В жизнь людей привлекают богатство фамилии, которые содержат в себе намёк на камни и драгоценные металлы: Золотов, Серебряков, Медников, Алмазов, Яхонтов, Рубинов, Янтарёв и другие подобные.

Привлекать деньги в судьбу способны фамилии, которые значением связаны с деньгами: Рублёв, Копейкин, Монеткин, Грошев, и т д.

Если есть корень «богат» или «дорог», то, по версии издания Wday, это привлекает не только денежную энергию, но и высокий потенциал к быстрому обогащению. Примеры таких фамилий: Скоробогатов, Богачук, Богатцев, Дорогов.

Также на финансовый успех обречены носители дворянских фамилий Романов, Орлов, Юсупов, Шереметьев, Салтыков, Ермолов и т д.