Названы две версии самоубийства главы пермского СК

Стало известно о двух версиях самоубийства главы Следственного комитета по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, пишет Telegram-канал Readovka.

Согласно одной из них, следователь решился на такой шаг на фоне проблем в семье. Утверждается, что у него были конфликты дома.

Согласно второй из версий, Сарапульцев покончил с собой после совещания с руководством, которое, как сообщается, проходило «на повышенных тонах».

По данным издания, там обсуждалась трагедия в пермском университете, где Тимур Бекмансуров открыл стрельбу и убил шесть человек.