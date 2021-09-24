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Пятница, 24 сентября, 2021
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Названы две версии самоубийства главы пермского СК

Никита Брыкин
Названы две версии самоубийства главы пермского СК

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Стало известно о двух версиях самоубийства главы Следственного комитета по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, пишет Telegram-канал Readovka.

Согласно одной из них, следователь решился на такой шаг на фоне проблем в семье. Утверждается, что у него были конфликты дома.

Согласно второй из версий, Сарапульцев покончил с собой после совещания с руководством, которое, как сообщается, проходило «на повышенных тонах».

По данным издания, там обсуждалась трагедия в пермском университете, где Тимур Бекмансуров открыл стрельбу и убил шесть человек.

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