Побеждает тот, кто хорошо понимает правила жизни. О важных духовных законах рассказала астропсихолог Елена Бармина.

Закон непривязанности

Этот закон учит, что чрезмерная привязанность к вещам может приносить страдания. Чтобы жить счастливее, нужно уметь отпускать то, что не приносит радости. Не стоит зависеть от вещей или убеждений, которые не имеют для нас ценности.

Например, если мы сильно привязаны к своему дому или машине, поломка может вызывать стресс. Лучше иметь только то, что необходимо, и не стремиться к лишнему.

Также важно отказаться от жестких убеждений, которые могут создавать конфликты. Лучше быть открытыми к разным точкам зрения.

Не следует ожидать слишком много от других людей. Никто не обязан исполнять наши желания, поэтому лучше сосредоточиться на собственных целях.

Правило бумеранга

Это правило говорит, что все наши действия имеют последствия и возвращаются к нам. Если мы поступаем плохо или проявляем неуважение, это рано или поздно обернется против нас.

В личной жизни оскорбления или унижения могут привести к тому, что кто-то поступит с нами так же. В работе нечестность и невыполнение обязательств может разрушить доверие, что негативно скажется на бизнесе.

В общественной жизни агрессия или насилие могут обернуться против нас. Наши поступки всегда имеют последствия, поэтому важно быть ответственными.

Правило принятия

Мы часто не принимаем людей и обстоятельства вокруг, из-за страха или сомнений. Но важно научиться принимать ситуацию такой, какая она есть.

Принятие – это активный процесс. Оно не значит, что мы должны смириться. Важно находить положительные стороны даже в сложных ситуациях и использовать их для личного роста.

Принятие также не исключает борьбы за свои права. Главное — делать это без агрессии. Когда мы принимаем происходящее, мы становимся спокойнее и увереннее.

Правило изобилия

Согласно этому правилу, Вселенная полна возможностей и ресурсов для удовлетворения наших нужд. Если мы верим в изобилие, оно приходит в нашу жизнь. Если же мы убеждены в нехватке, мы сами ограничиваем свои возможности.

Наши мысли и убеждения создают реальность. Вера в изобилие привлекает блага, а страх перед бедностью мешает им появляться.