Названы четыре самых удачных дня мая

Таролог Алисия Артемьева назвала четыре дня в мае, которые могут принести удачу, пишет teleprogramma.pro.

4 мая

Вместе складываются два фактора: растущая Луна во второй фазе и Луна в Весах.

— Оба фактора несут в себе заряд на начинание чего-то нового. И это новое непременно должно стать чем-то перспективным, а в дальнейшем успешным, — отмечает таролог.

Специалист советует заранее спланировать дела так, чтобы начать важное именно в этот день.

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10 мая

Третья фаза убывающей Луны, которая находится в Козероге. Такое расположение Луны сулит не потери, а блага. Есть возможность решить старые проблемы, прервать сложные отношения, сменить надоевшую работу.

Козерог может смягчить влияние Луны. Благодаря ему, отношения перейдут на новый уровень, а не придут к полному разрыву, смена работы приведёт не к увольнению, а к новой перспективной должности. То есть старое будет завершено не крахом, а переходом на новую ступень.

11 мая

Убывающая Луна, находящаяся в третье фаза, переходит в Водолея. Сохранится тяга к переменам и обновлению, появившаяся днём ранее, но под влиянием Водолея появится толчок двигаться вперед и даже рисковать. Артемьева уверена — в этот день риск оправдан.

Фото с сайта pxhere.com

25 мая

Растущая Луна в знаке Льва. Очень романтичный день. Одиноким людям таролог советует отправиться в места, где можно завести романтическое знакомство. Но ночные клубы лучше обходить стороной, так как в этот день можно встретить любовь на всю жизнь, а не на ночь. Размениваться на интрижки специалист не советует.

Так же день хорошо для завершения долгоиграющих дел и планирования новых, но не столь серьезных.