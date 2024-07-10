Названы 4 типа женщин, у которых не будет отношений с успешным мужчиной

У каких женщин никогда не будет отношений с успешным мужчиной, рассказала кандидат психологических наук Елена Ярикова.

Женщина, которую интересуют только деньги

Желание обеспеченного образа жизни естественно для женщины, поскольку продолжение рода — это её основная задача. Поэтому вполне нормально, когда финансовый аспект играет важную роль при выборе партнёра.

Однако если женщина видит в мужчине только источник дохода и не рассматривает его как потенциального спутника жизни, она не сможет построить с ним долгосрочные отношения. Состоятельные мужчины обычно быстро распознают меркантильных женщин, которые выбирают партнёра исключительно из-за его финансового положения.

Женщина с узким кругозором

Времена, когда ценились только красота и привлекательность, давно прошли. Сегодня важно не только то, как женщина выглядит, но и её ум, многогранность и способность поддерживать интересные беседы. Если с женщиной неинтересно общаться, мужчине быстро надоедает её общество.

Истеричная женщина

За успешным мужчиной часто стоит успешная женщина, которая является его надёжным партнёром и поддержкой. Она мотивирует его на достижение новых целей и помогает сохранять психологический баланс. Однако если женщина создаёт внутри семьи хаос и разлад, это может привести к внутреннему конфликту у мужчины, что непозволительно для солидного человека.

Подавляющая женщина

Уверенные и успешные мужчины не выбирают сильных женщин в качестве партнёров. Между ними возникают не романтические отношения, а соперничество. Вместо того чтобы получать удовольствие от отношений, мужчина будет постоянно доказывать своё превосходство, что может привести к напряжению в отношениях.