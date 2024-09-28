Названы 3 знака Зодиака, которые могут попасть под влияние Черной Луны во время затмения 2 октября

Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказала, каким знакам зодиака предстоит пройти испытание на прочность в ближайшее время!

Обычно любое затмение — это период, когда Вселенная акцентирует внимание на определённой сфере нашей жизни. Это как сигнал, что стоит обратить внимание на эту область и развивать её, ведь именно сейчас она может предложить новые возможности для роста и самопознания.

Однако ближайшее солнечное затмение будет проходить под иной энергетикой. Знак Весов требует баланса во всех аспектах жизни: любовь должна быть взаимной, а в работе должно быть место для вдохновения.

Затмение в Весах, которое произойдет 2 октября 2024 года, окажет значительное влияние на наши отношения с окружающими. Под влиянием Черной Луны (Лилит) это затмение укажет на присутствие запретных и «тёмных» энергий в нашей жизни, которые нельзя игнорировать.

Весы

Будьте осторожны — Лилит в вашем знаке может соблазнять вас на поступки, противоречащие вашим внутренним принципам. Вы можете увлечься новым человеком или захотеть кардинально изменить свой имидж, который не соответствует вашей истинной натуре. Это может привести к недоверию со стороны партнёра, а на работе — к возникновению сплетен и конфликтов вокруг вашей личности.

Рыбы

Черная Луна будет активна в вашем секторе страхов и комплексов, создавая ложные убеждения и ограничения. Например, вы можете начать бояться принимать помощь от партнера или окружающих, опасаясь за свою независимость. Это может вызвать у вас ощущение, что раскрывать свои настоящие чувства и показывать уязвимость небезопасно.

Овен

Если у вас есть близкие друзья или партнёры, рожденные под воздушными знаками (Весы, Близнецы или Водолей), будьте готовы к изменениям в отношениях. Лилит устроит проверку на прочность, высвечивая проблемы, которые вы могли ранее не замечать, например, измены или скрытые конфликты. Обычно вы стремитесь быть лидером в отношениях, но, возможно, сейчас пришло время понаблюдать за партнёром и тем, как он вкладывается в ваш союз. Не стоит ожидать, что ваш партнёр решит все ваши проблемы, но почему бы на этот раз не занять позицию наблюдателя?