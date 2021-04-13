Названа причина пожара, уничтожившего 15 строений в шацкой деревне

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Причиной пожара в деревне Марьино Шацкого района Рязанской области стала непотушенная сигарета. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

Сигарету бросил в траву мужчина, затем он пытался потушить огонь, но сильный ветер не дало этого сделать. Пламя быстро перекинулось на большое расстояние, загорелись дома, хозпостройки.

По предварительным данным, сгорел жилой дом, девять дачных домов, пять хозяйственных строений. Местные жители говорят, что число уничтоженных зданий увеличится после подсчёта.

К вечеру огонь был потушен, но в деревне ночью остаются дежурить десять пожарных расчётов. Спасатели должны помешать новым возгораниям.

По факту случившегося проверки проводят Следственный комитет, прокуратура.