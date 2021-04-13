12.8 C
Рязань
Вторник, 13 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Названа причина пожара, уничтожившего 15 строений в шацкой деревне

7info
- Advertisement -

Причиной пожара в деревне Марьино Шацкого района Рязанской области стала непотушенная сигарета. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

Сигарету бросил в траву мужчина, затем он пытался потушить огонь, но сильный ветер не дало этого сделать. Пламя быстро перекинулось на большое расстояние, загорелись дома, хозпостройки.

По предварительным данным, сгорел жилой дом, девять дачных домов, пять хозяйственных строений. Местные жители говорят, что число уничтоженных зданий увеличится после подсчёта.

К вечеру огонь был потушен, но в деревне ночью остаются дежурить десять пожарных расчётов. Спасатели должны помешать новым возгораниям. 

По факту случившегося проверки проводят Следственный комитет, прокуратура. 

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]