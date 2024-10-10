Четверг, 10 октября, 2024

Названа причина масштабного отключения света в центре Рязани

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Image by Colin Behrens from Pixabay

Причиной масштабного отключения электричества в центре Рязани утром 10 октября стали механические повреждения двух кабельных линий в результате несанкционированных с ГУП РО «РГРЭС» земляных работ. Об этом сообщает страница предприятия ВКонтакте.

Из-за аварии без света остались несколько улиц. В частности, улицы Ленина, Радищева, Свободы, Есенина, Маяковского и другие. 

— Электроснабжение потребителей восстанавливается поэтапно, — сообщили представители РГРЭС. 

Телеграм-канал «Рязинформбюро» написал, что «повреждение двух кабелей в результате несанкционированных земляных работ, из-за чего центр Рязани остался без электричества, допустила компания «Мармакс»».

Представители девелопера ответили, что сотрудники компании самостоятельные работы на городских сетях не ведут. 

— ГУП РО РГРЭС проводит работы по ремонту и подключению сети электроснабжения в центре города, в том числе к одному из наших объектов строительства, — сообщила пресс-служба компании.

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