Названа причина глобального сбоя работы WhatsApp*

Причиной сегодняшнего сбоя работы мессенджера WhatsApp* стала техническая ошибка со стороны компании. Об этом, ссылаясь на Bloomberg, сообщает РЕН ТВ.

Представитель компании рассказал, что ошибка устранена и принёс извинения за неудобства.

Проблемы у пользователей начали в 10 часов по московском времени 25 октября. Сложности длились порядка двух часов.

По данным сайта Downdetector, сбои зафиксированы у пользователей из Европы, Ближнего Востока.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

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