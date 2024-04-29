До 565 тысяч рублей могут получить женщины в период беременности и после родов в России в 2024 году. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы от ЕР Алексей Говырин.

Парламентарий отметил: все трудящиеся женщины, в том числе самозанятые и индивидуальные предприниматели, имеют право на компенсацию за нетрудоспособность в период беременности и родов. Выплата зависит от стажа и размера зарплаты будущей мамы. Женщины могут заниматься предпринимательством и одновременно работать по трудовому договору. Выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются за счёт социального фонда, однако только для тех работниц, которые застрахованы и вносят свои взносы.

Если женщина не платила взносы в соцфонд, компенсация по временной нетрудоспособности ей не положена. За трудоустроенных женщин подобные взносы платит работодатель, а предпринимательницы могут застраховать и платить взносы по собственной инициативе.