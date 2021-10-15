Назван срок завершения строительства нового здания Рязанского исторического музея-заповедника

Строительство нового здания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника завершится в первом квартале 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая осуществляет контроль за строительством объекта.

«Новое здание Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника площадью порядка 20 тыс. кв. м построят в начале 2022 года. Оно позволит посетителям ознакомиться с музейными предметами, ранее мало используемыми в научно и экспозиционно-выставочной деятельности музея-заповедника. С помощью специализированного инженерного оборудования во всех помещениях фондохранилищ и экспозиционных залах будет постоянно поддерживаться необходимый температурно-влажностный режим», — рассказали в пресс-службе компании.

На данный момент на объекте ведутся отделочные работы, осуществляется монтаж слаботочных систем и устройство входной группы.

В здании музея будут располагаться административные помещения, фондохранилище, реставрационная мастерская, конференц-зал, купольный планетарий с возможностью демонстрации фильмов. Также посетители музея смогут посетить кофе-зону, рассчитанную на 75 чел.

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» была создана в феврале 2021 года с целью эффективной реализации Федеральных целевых программ и Национальных проектов. В настоящее время введено уже пять объектов, до конца года планируется завершить строительство еще семи.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания Наблюдательного совета ППК «Единый заказчик» отметил, что за 9 месяцев существования компании проделана большая работа. Также он поручил усилить работу по планируемым ко вводу в этом году объектам.