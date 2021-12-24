Назван кандидат на место Артёма Никитина в Рязанской облдуме

Артёма Никитина в Рязанской областной Думе может занять Елена Синица. Об этом 23 декабря написала «Новая газета», ссылаясь на собственный источник.
Сообщается, что вопрос о включении Синицы в депутатский состав уже решён. Теперь эту процедуру необходимо урегулировать через парламент.
Ранее Елена Синица занимала должность координатора по работе с обращениями граждан в рязанском отделении «Единой России», также была заместителем председателя совета территорий № 7 Октябрьского района.
Напомним, депутатские полномочия Артёма Никитина Облдума сложила 15 декабря. 16 декабря 26-летний единоросс стал заместителем председателя правительства Рязанской области, заменив на этой должности Светлану Горячкину. Никитин курирует вопросы развития промышленности и экономики.