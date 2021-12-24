Назван кандидат на место Артёма Никитина в Рязанской облдуме

Артёма Никитина в Рязанской областной Думе может занять Елена Синица. Об этом 23 декабря написала «Новая газета», ссылаясь на собственный источник.

Сообщается, что вопрос о включении Синицы в депутатский состав уже решён. Теперь эту процедуру необходимо урегулировать через парламент.

Ранее Елена Синица занимала должность координатора по работе с обращениями граждан в рязанском отделении «Единой России», также была заместителем председателя совета территорий № 7 Октябрьского района.

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Напомним, депутатские полномочия Артёма Никитина Облдума сложила 15 декабря. 16 декабря 26-летний единоросс стал заместителем председателя правительства Рязанской области, заменив на этой должности Светлану Горячкину. Никитин курирует вопросы развития промышленности и экономики.