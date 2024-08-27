Наводим порядок: как Новолуние 3 сентября изменит наши жизни. Что сделать, чтобы привлечь удачу

Сентябрь начинается с Новолуния в Деве — знаке практичности и внимания к деталям. Это идеальный момент, чтобы спланировать ближайший месяц, определить приоритеты и сфокусироваться на достижении поставленных целей и конкретных результатов. О том, как встретить Новолуние и что сделать в этот период, 7info рассказала астролог Елена Чулюканова.

Новолуние в сентябре: когда наступит, точная дата

Сентябрь 2024 года начнётся с Новолуния в Деве, которое состоится 3 сентября. Этот период станет отличным стартом для нового цикла, временем для постановки целей и формирования намерений на ближайший месяц.

Какое значение у Новолуния в Деве 3 сентября и как оно повлияет на людей

В астрологии каждое Новолуние обладает уникальным значением в зависимости от того, в какой знак зодиака попадает. Дева, как знак земли, известна своей практичностью, аналитическим складом ума и стремлением к совершенству, символизирует надёжность, организованность и полезность. Поэтому это Новолуние идеально подходит для того, чтобы внести в свою жизнь больше порядка и сосредоточиться на достижении конкретных результатов.

Чем опасно наступающее Новолуние 3 сентября

В этот же период две важные планеты — Уран и Плутон, начнут своё ретроградное движение. Это может создать ощущение торможения, некоторой неопределённости и побудит нас обратить внимание на нерешенные вопросы, как внешние, так и внутренние. Возможно, всплывут старые темы, которые требуют переосмысления или завершения.

Однако не стоит воспринимать это как негативный период. Наоборот, это возможность пересмотреть и улучшить свою жизнь, а энергия Девы создаст подходящие условия для глубокого самоанализа и проработки сложных моментов.

Как встретить Новолуние: ритуалы, которые помогут привлечь в жизнь удачу

Новолуние всегда открывает двери для новых начинаний! Энергия Девы способствует самоанализу, развитию интуиции и созданию безопасного пространства для себя и близких. Это идеальный момент для заботы о здоровье — как физическом, так и эмоциональном. Прислушайтесь к своему телу, оно подскажет вам, что ему необходимо.

В этот период рекомендуется скорректировать режим питания, возможно, добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов, исключить вредные продукты. Также хорошей идеей будет пройти медицинское обследование, чтобы убедиться, что все в порядке. Если вы давно планировали начать принимать витамины, то сейчас самое время это сделать.

Запишитесь в тренажерный зал или начните заниматься бегом, йогой, плаванием — любой вид физической активности принесёт пользу. И не забудьте про релаксацию — абонемент на массаж поможет снять напряжение и восстановить силы.

Полезны любые начинания, которые помогут вам осознанно управлять своей жизнью, например, начать новое обучение, которое давно откладывали, или повысить квалификацию в своей профессии. В профессиональной сфере стоит определить точки роста, изучив свой потенциал (например, с помощью натальной карты). Также полезно проанализировать финансовые потоки, пересмотреть эффективность текущих стратегий и наметить новые пути для увеличения своего дохода.

— Важно помнить, что в Новолуние мы только планируем и не начинаем активных действий. Это время для посева семян намерений, которые прорастут в ближайшем будущем. Сила ваших начинаний должна исходить из ваших истинных желаний, а не из ожиданий окружающих. Задайте себе вопрос: «Чего я действительно хочу?» и честно ответьте на него. Формулируйте свои запросы четко, конкретно и закладывайте позитивные намерения! Визуализируйте желаемый результат, прочувствуйте его эмоционально, как будто он уже произошёл, — советует Елена Чулюканова.

А ещё не сопротивляйтесь переменам! Новолуние в Деве — это время трансформаций и роста. Расслабьтесь и доверьтесь Вселенной — всё сложится наилучшим образом для вас.