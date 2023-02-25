Фигуристка Елена Бережная привела «Пятому каналу» слова Татьяны Навки, которая высказалась о состоянии Романа Костомарова.
Ранее в Сети появилась информация, что спортсмену ампутировали обе ступни.
«Написала, спросила у Тани Навки, правда ли это. Она написала: «Да». Это ужасно!» – заявила Бережная.
Собеседница телеканала добавила, что ни один спортсмен не может понять, как это случилось и что будет дальше с Костомаровым.
Олимпийский чемпион находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram