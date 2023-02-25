Суббота, 25 февраля, 2023
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Навка рассказала правду про ампутацию у Костомарова

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Фигуристка Елена Бережная привела «Пятому каналу» слова Татьяны Навки, которая высказалась о состоянии Романа Костомарова.

Ранее в Сети появилась информация, что спортсмену ампутировали обе ступни.

«Написала, спросила у Тани Навки, правда ли это. Она написала: «Да». Это ужасно!» – заявила Бережная.

Собеседница телеканала добавила, что ни один спортсмен не может понять, как это случилось и что будет дальше с Костомаровым.

Олимпийский чемпион находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь.

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