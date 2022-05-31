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Вторник, 31 мая, 2022

Настоятель рязанского монастыря возглавил мотопробег байкеров

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Татьяна Проводина
Татьяна Проводина

Настоятель рязанского монастыря возглавил мотопробег байкеров

В день города, 28 мая, в Новомичуринске прошёл мотопробег. Об этом сообщило издательство «Пресса». Байкеры проехали под триколором от ДК «Энергетик» по всем улицам. Во главе колонны был отец Лука, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Участники православного мотобратства «Архистратиг» Артур Абишев и Василий Рагулин рассказали, что приехали в Новомичуринск по приглашению руководства города и района из Пронского монастыря. Мотопробег собрал единомышленников из разных российских регионов. Среди участников был известный актёр Анатолий Гущин.

Новомичуринск произвёл впечатление красивого, уютного и чистого города, признались участники мероприятия. Перед пробегом прошло возложение цветов к памятнику героям войны.

Отец Лука отметил, что поддерживает мотобратство «Архистратиг».

«Я с удовольствием принял приглашение моих друзей. У них доброе увлечение и добрые цели – нести духовность православия. Это хороший пример для молодёжи», – сказал настоятель монастыря.

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