Настоятель рязанского монастыря возглавил мотопробег байкеров

В день города, 28 мая, в Новомичуринске прошёл мотопробег. Об этом сообщило издательство «Пресса». Байкеры проехали под триколором от ДК «Энергетик» по всем улицам. Во главе колонны был отец Лука, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Участники православного мотобратства «Архистратиг» Артур Абишев и Василий Рагулин рассказали, что приехали в Новомичуринск по приглашению руководства города и района из Пронского монастыря. Мотопробег собрал единомышленников из разных российских регионов. Среди участников был известный актёр Анатолий Гущин.

Новомичуринск произвёл впечатление красивого, уютного и чистого города, признались участники мероприятия. Перед пробегом прошло возложение цветов к памятнику героям войны.

Отец Лука отметил, что поддерживает мотобратство «Архистратиг».