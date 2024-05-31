Настоящая сказка! В Рязани стартует цирковое шоу «Бурлеск»

С 1 июня в Рязанском цирке начинаются представления циркового шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» — «Бурлеск».

Представление, которое покажут в Рязани, действительно мирового уровня! С ним артисты завоевали главную цирковую награду мира — «Золотого клоуна» на международном фестивале в Монте-Карло.

Зрители смогут увидеть эксклюзивные дизайнерские костюмы и поражающие масштабностью декорации, экзотических животных, опасные трюки. Компания привезла в Рязань 17 фур с техническим оборудованием, костюмами и декорациями!

В кульминационном номере программы «Фаберже» можно будет увидеть уникальный реквизит — шесть масштабных яиц, полностью повторяющих знаменитые ювелирные украшения «яйца Фаберже». Также в шоу используется рояль, отделанный тысячами стразов Сваровски.

Представление можно назвать настоящей сказкой, но не только для детей, но и для взрослых. В этом смогли убедиться рязанские журналисты, для которых организовали пресс-показ.

В ожидании премьеры в Рязани артисты репетируют до ночи, готовясь удивить местную публику. А удивить действительно есть чем! Например, номером эквилибристов на рояле, которые исполняют трюки под струями воды, или выступлением воздушных гимнастов с крыльями.

Но самое главное, в Рязани покажут групповую трансформацию «Фаберже». Подобного не делает никто в мире. Шесть пар артистов во время выступления за секунду меняют наряды и делают это более 10 раз! Секрет номера представители цирка не раскрывают, говорят, что это просто волшебство.

Главный балетмейстер шоу «Бурлеск» Татьяна Широкова (мадам Бурлеск) рассказала, что этот номер готовился специально для фестиваля в Монте-Карло. После победы в конкурсе в течение года программа собирала аншлаги в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Затем начались гастроли по городам России, этим летом шоу впервые покажут в Рязани.

По словам Татьяны, сейчас в цирк ходят не только с детьми, а влюблённые пары, представители старшего поколения, целые семьи. Некоторые посещают выступления по несколько раз, чтобы вновь и вновь насладиться великолепным зрелищем.

Артистов балета отбирают в труппу через строгие кастинги. От них требуется не только профильное образование, но и рост, а также модельная внешность.

Шоу «Бурлеск» станет настоящей сенсацией летних каникул в Рязани!

Премьерные представления пройдут 1 июня в 17:00 и 2 июня в 12:00.

Шоу будут проходить по субботам и воскресеньям, а также в будние дни. Узнать график спектаклей можно на сайте цирка. Стоимость билетов: от 1000 до 3500 рублей, VIP-ложа: от 4000 до 6000 рублей. Возрастное ограничение: 0+