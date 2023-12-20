Наследников участников СВО освободят от пошлины за недвижимость

В России решится вопрос с оформлением наследственной недвижимости на членов семьи погибших участников спецоперации. Так, их планируют освободить от уплаты госпошлины при регистрации недвижимости в Росреестре. Законопроект разработали депутаты ГД нескольких фракций, с поправками в налоговый кодекс его поддержало правительство. Как сообщили «Известия», законопроект рассмотрят в весеннюю сессию в приоритетном порядке.

Новую льготу смогут получить родственники военнослужащих Минобороны РФ, сотрудников Росгвардии, МВД, которые погибли при исполнении долга, либо скончались от полученного на службе заболевания или ранения. Сегодня наследников освободили от оплаты нотариальных услуг при оформлении наследства. Следующий этап — отмена для них пошлины при регистрации недвижимости в Росреестре. Отметим, что пошлина на сегодняшний день составляет 2 тысячи рублей.

Среди авторов, которые выступили за внесение поправок, оказались главы комитетов по обороне Андрей Картополов, по безопасности — Василий Пискарев, вице-спикеры ГД Анна Кузнецова, Шолбан Кара-оол и другие.