«Наследники Победителей»: рязанская выставка связала поколения героев

В областном Штабе общественной поддержки прошло открытие фотовыставки «Наследники Победителей». На открытии присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. Проект объединил истории ветеранов СВО и их предков – участников Великой Отечественной войны, показывая преемственность подвига.

Экспозиция, организованная региональным отделением «Единой России», Комитетом семей воинов Отечества и Ассоциацией ветеранов СВО, включает 13 фотографий. На них запечатлены современные защитники Родины с портретами своих родственников-фронтовиков. Каждый снимок сопровождается рассказом о боевом пути и наградах героев.

Павел Малков осмотрел выставку и пообщался с участниками церемонии – ветеранами, общественниками, кадетами и юнармейцами. Губернатор отметил, что память о подвиге предков живет в каждой семье, а проект «Наследники Победителей» наглядно показывает связь поколений.

«Выставка оставляет сильное впечатление. Благодарю всех, кто принял участие в проекте. Это начинание необходимо поддерживать и развивать, чтобы как можно больше людей увидели выставку. На снимках – ветераны спецоперации со своими дедами-фронтовиками. За каждой фотографией – история героя, память его семьи и наследие, которым мы все гордимся. Очень важно эту память о героизме сохранять и передавать ее следующим поколениям. Наши защитники сегодня снова отстаивают интересы Родины, с честью, как деды и прадеды, выполняют свой воинский долг. Ждем всех бойцов домой с Победой», – прокомментировал Павел Малков. Реклама

Участники проекта поделились историями создания экспозиции. Среди них – подполковник Роман Иголкин, воевавший в зоне СВО. Его родственник, Карпей Быстров, служил во фронтовой разведке, был трижды ранен и награжден орденом Отечественной войны I степени. Еще один герой выставки – ветеран СВО, участник проекта «ГЕРОИ62» Максим Катков. Он рассказал о своем прадеде, Иване Каткове, служившем на крейсере «Ворошилов» и в авиационной дивизии.