«Наследники Победителей»: рязанская выставка связала поколения героев

В областном Штабе общественной поддержки прошло открытие фотовыставки «Наследники Победителей». На открытии присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. Проект объединил истории ветеранов СВО и их предков – участников Великой Отечественной войны, показывая преемственность подвига.
Экспозиция, организованная региональным отделением «Единой России», Комитетом семей воинов Отечества и Ассоциацией ветеранов СВО, включает 13 фотографий. На них запечатлены современные защитники Родины с портретами своих родственников-фронтовиков. Каждый снимок сопровождается рассказом о боевом пути и наградах героев.
Павел Малков осмотрел выставку и пообщался с участниками церемонии – ветеранами, общественниками, кадетами и юнармейцами. Губернатор отметил, что память о подвиге предков живет в каждой семье, а проект «Наследники Победителей» наглядно показывает связь поколений.
Участники проекта поделились историями создания экспозиции. Среди них – подполковник Роман Иголкин, воевавший в зоне СВО. Его родственник, Карпей Быстров, служил во фронтовой разведке, был трижды ранен и награжден орденом Отечественной войны I степени. Еще один герой выставки – ветеран СВО, участник проекта «ГЕРОИ62» Максим Катков. Он рассказал о своем прадеде, Иване Каткове, служившем на крейсере «Ворошилов» и в авиационной дивизии.
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