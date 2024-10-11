Насколько опасны магнитные бури для человека, рассказала д. м. н. Татьяна Мачнева

По данным учёных, сейчас на Земле продолжается мощная магнитная буря.

Стоит ли бояться магнитных бурь, насколько они опасны для здоровья, рассказала Татьяна Мачнева, д. м. н., доцент, заведующий кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет).

По словам Мачневой, главное воздействие магнитные бури оказывают не на здоровье человека, а на электронную аппаратуру, особенно на всё, что связано со спутниками, космической техникой.

— И на Земле тоже чувствительное оборудование может нарушаться под действием магнитных бурь, — цитирует специалиста пресс-служба университета. — Что касается здоровья человека и механизмов, то никакого явного механизма до сих пор нет, и каких-то четких данных, насколько я знаю, о том, на что влияют и как влияют магнитные бури на человека, тоже нет. Хотя отмечаются общие признаки недомогания у некоторых групп людей, которых называют метеочувствительными. Это в первую очередь люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Опять же, каких-то жестких механизмов лично я не знаю. Поэтому не могу ничего сказать.

Частота магнитных бурь связана с солнечной активностью, отмечает Мачнева. По её словам, ничего сверхъестественного в этом нет.

— Солнце является звездой, на нем постоянно происходят термоядерные реакции, выброс коронарной массы. Солнечный ветер доходит до Земли. Это совершенно нормально, это происходит много-много лет и пока никаким критическим образом на человечество не повлияло. Критически важно — это электронная аппаратура, особенно электронная аппаратура на космических станциях, в силу того, что космический ветер связан с потоком, в том числе ионизирующего излучения. Оно наиболее опасно, может быть, и электромагнитные поля сильные для приборов и, соответственно, для космонавтов, которые работают на орбите, — подчеркнула доцент.