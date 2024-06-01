Нашедший мумию жены без глаз и ушей москвич умер в больнице

Житель Москвы умер в больнице после того, как обнаружил в квартире мумифицированное тело 41-летней жены, пишет Регнум со ссылкой на источник.

Мужчина вызвал скорую и отметил, что супруга «не дышит и странно выглядит».

По словам источника, у покойной не было глаз и ушной раковины. При этом она лежала на диване в одежде. Предположительно, женщина перед смертью ударилась лицом. В итоге на ее голове остался обширный дефект мягкой ткани

Ночью после случившегося ее мужу стало плохо. Он остался в квартире, чтобы прибраться. Вскоре пациент умер от сердечной недостаточности.