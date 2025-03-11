Нарушения парковки в Рязани фиксирует специальный автомобиль

В Рязани работает автомобиль со спецоборудованием, который фиксирует нарушения в парковке транспортных средств. Об этом сообщили на заседании правительства области 11 марта.

Особое внимание уделяют парковке на тротуарах и зелёных зонах. С 11 марта 2025 года штраф за данное нарушение составит одну тысячу рублей. По мнению губернатора Павла Малкова, это должно помочь в борьбе с грязью на тротуарах.

«Вопрос в неотвратимости наказания, мы об этом говорили не раз. На газонах парковаться нельзя: газоны убиваются, тротуары загрязняются», – сказал Павел Малков.

Глава региона обратил внимание, что зачастую машины Дирекции благоустройства города паркуются на зеленой территории города. Это убивает газоны намного больше, чем легковые автомобили.