Нарушения парковки в Рязани фиксирует специальный автомобиль

В Рязани работает автомобиль со спецоборудованием, который фиксирует нарушения в парковке транспортных средств. Об этом сообщили на заседании правительства области 11 марта.
Особое внимание уделяют парковке на тротуарах и зелёных зонах. С 11 марта 2025 года штраф за данное нарушение составит одну тысячу рублей. По мнению губернатора Павла Малкова, это должно помочь в борьбе с грязью на тротуарах.
Глава региона обратил внимание, что зачастую машины Дирекции благоустройства города паркуются на зеленой территории города. Это убивает газоны намного больше, чем легковые автомобили.