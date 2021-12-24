Народный фронт и Почта России отправили средства индивидуальной защиты от COVID-19 для медиков Рязанской области

Народный фронт и Почта России отправили в больницы медицинские маски, защитные костюмы и антисептики в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Всего Почта России доставит более 590 000 средств индивидуальной защиты весом 2,9 тонн в 85 российских регионов. Для Рязанских медиков отправлено около 7500 наименований средств индивидуальной защиты. Все расходы по отправке Почта взяла на себя.

– Предновогодний сезон – очень насыщенное время для логистов, но мы рады, что смогли в короткие сроки разослать почти 600 000 СИЗов по всей стране. Я благодарю сотрудников Почты за помощь и быстрый отклик. Уверен, что впереди у нас с Народным Фронтом еще много совместных проектов, в которых мы вместе сможем сделать доброе и полезное дело, – прокомментировал Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике Почты России.

Почта России и Народный Фронт заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 г. Организации договорились, что сотрудники Почты России будут помогать общественникам с доставкой продуктов и лекарств пожилым и маломобильным гражданам в труднодоступные населенные пункты страны. Заявки на помощь поступают на горячую линию акции #МыВместе и в информационную систему обработки обращений Народного фронта «ОНФ.Помощь». Почта России второй год участвует в акции #МыВместе. В 2020 г. компания перечислила 5 млн руб. Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Деньги были направлены волонтерским