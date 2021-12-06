Народные приметы на Катерину Санницу: что нельзя и нужно делать 7 декабря

7 декабря православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской. Житие этой святой восходит к III веку. Согласно легенде, Екатерина слыла своей красотой, прозорливостью и чистой душой. Она изучала историю, философию и тайно проповедовала христианство.

Был Екатерине вещий сон: сам Иисус явился к девушке, подарил кольцо и объявил своей суженой. После этого сна девушка приняла обет безбрачия.

Благосклонности Екатерины добивался правящий тогда император Максимилиан. Однако девушка не отвечала правителю взаимностью. Не потерпев отказ, он подверг её страшным истязаниям. Свидетели пыток Екатерины видели настоящие чудеса. Словно сам Ангел-Хранитель защищал девушку от страданий. Но всё же она приняли мученическую смерть: её обезглавили.

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В народном календаре день памяти святой Екатерины Александрийской имеет название – Катерина Санница. Традиционно женщины 7 декабря обращаются к Екатерине с молитвами о лёгкий родах, а незамужние девушки просят у неё хороших женихов.

Что нельзя и нужно делать на Катерину Санницу? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 7 декабря

Название «санница» связано с тем, что традиционно к 7 декабря устанавливался санный путь. В праздник устраивали гонки на санях, катались с пригорков на телегах и повозках. Существовал обряд для молодых девиц: если они прокатятся на санях со своими любимыми, предстоящий брак будет крепким и счастливм.

Особое внимание 7 декабря уделяли молодожёнам. Перед их домов клали вывернутый наизнанку тулуп – муж и жена должны были пройти по нему. Считалось, что такой ритуал убережёт молодую семью от дурного глаза.

Вечером на Катерину Санницу принято гадать. Например, перед сном девушки клали под подушку кусок хлеба и приговаривали: суженый, приходи ко мне поесть. Считалось, что во сне должен явиться жених. А ещё в кадки с землёй девушки в этот день сажали молодые вишни. Если веточка зацветёт к Рождеству, то в следующем году гадающая выйдет замуж.

Существовало для праздника много запретов:

нельзя родителям катать своих детей на санках. Считалось, что это приведёт к болезням;

нельзя мести утром пол дома – из дома можно вымести достаток и благополучие;

избегайте ругани и ссор. В противном случае можно навлечь на себя большую беду;

нельзя стирать вещи руками, так как в голове могут возникнуть дурные мысли.

Народные приметы 7 декабря

Если погода на Катерину Санницу ясная и морозная, зима будет протяжённой и холодной;

Если оттепель за окном, то во второй половине декабря жди сильные морозы;

Ясная ночь с большим количеством звёзд на небе сулит оттепель на Рождество;

Если до Катерины Санницы снег не выпал, то следующий год будет неурожайным;