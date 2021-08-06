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Пятница, 6 августа, 2021
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Народные приметы 7 августа: что категорически нельзя делать в этот день

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Народные приметы 7 августа: что категорически нельзя делать в этот день
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7 августа представители духовенства вспоминают преподобную Анну, мать Богородицы. Считалось, что в этот день нужно просить у Господа ребёнка. Тем, кто хочет завести дитя, нужно усердно молиться.

Что можно и что нельзя делать 7 августа? С какими народными приметами связан этот день?

Запреты и традиции дня

Если у вас есть дети, помолитесь об их здоровье и благополучии. Считается, что в этот день добрым пожеланиям и намерениям суждено сбываться.

Нельзя много времени уделять веселью. Гуляния и разврат недопустимы. Вспомните сегодня заповеди, которые вам тяжелее всего соблюдать. И встаньте на путь искупления грехов.

Постарайтесь ни с кем не конфликтовать, не ругаться и не ссориться. Особенно если речь идёт о ваших близких. Если вы позволили себе нелестное слово в отношение родного человека, беды и несчастья могут свалиться на вашу голову.

Нельзя 7 августа пускать в дом незнакомцев. Считалось, что в обличии странников в дом жилище могут проникнуть тёмные силы.

В этот день запрещается охотиться и рыбачить. Мало того, что это занятие не принесёт успеха. Так ещё и может навлечь на вас большие неприятности.

Народные приметы 7 августа

  • Если ранним утром холодно – быть зиме ненастной;
  • Тёплая погода – к тёплой зиме;
  • Если дождь пошёл, то урожай зерновых будет богатым;
  • Большой урожай черёмухи – к большой удаче;
  • Если крестить и детей и играть свадьбы 7 августа, в жизни будет много счастья.
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