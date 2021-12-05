Народные приметы 6 декабря: что нельзя и нужно делать в Митрофанов день

6 декабря православная церковь вспоминает святителя Митрофана Воронежского. Митрофан жил мирской семейной жизнью, пока не овдовел. В 40 лет он стал монахом, принял иноческий постриг в Золотниковской пустыни. В своём служении он боролся с народными суевериями, безнравственностью и старообрядчеством.
В народном календаре праздник называют Митрофановым днём. Согласно поверьям, с ним связано много запретов и примет.
Что нельзя и что нужно делать в этот день?
Традиции и запреты 6 декабря
На Митрофана наши предки устраивали гулянья, приуроченные к установлению санного пути. С каждого двора потешные собирали муку и готовили постные пироги, которыми угощали односельчан.
Сегодня ни в коем случае нельзя злиться и ругаться на ближних. Считалось, что испорченные 6 декабря отношения никогда уже не удастся наладить.
В Митрофанов день традиционно плетут лапти. Чем больше пар сплетёшь, тем удачнее будет год.
Народные приметы 6 декабря
- Если установился солнечный день, то лето будет тёплным;
- Небо за тучами прячется — к метели;
- Облака плывут по небу низко? Значит, будет сильный мороз.