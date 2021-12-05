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Воскресенье, 5 декабря, 2021
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Народные приметы 6 декабря: что нельзя и нужно делать в Митрофанов день

7info7

6 декабря православная церковь вспоминает святителя Митрофана Воронежского. Митрофан жил мирской семейной жизнью, пока не овдовел. В 40 лет он стал монахом, принял иноческий постриг в Золотниковской пустыни. В своём служении он боролся с народными суевериями, безнравственностью и старообрядчеством.

В народном календаре праздник называют Митрофановым днём. Согласно поверьям, с ним связано много запретов и примет.

Что нельзя и что нужно делать в этот день?

Традиции и запреты 6 декабря

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На Митрофана наши предки устраивали гулянья, приуроченные к установлению санного пути. С каждого двора потешные собирали муку и готовили постные пироги, которыми угощали односельчан.

Сегодня ни в коем случае нельзя злиться и ругаться на ближних. Считалось, что испорченные 6 декабря отношения никогда уже не удастся наладить.

В Митрофанов день традиционно плетут лапти. Чем больше пар сплетёшь, тем удачнее будет год.

Народные приметы 6 декабря

  • Если установился солнечный день, то лето будет тёплным;
  • Небо за тучами прячется — к метели;
  • Облака плывут по небу низко? Значит, будет сильный мороз.

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