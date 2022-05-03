Народные приметы 4 мая: что нельзя и что нужно делать в Проклов день

4 мая православные христиане вспоминают мученика Прокула Путеольского. Вместе с другими мучениками он пострадал за веру Христову около 305 года, во времена правления императора Диоклетиана.

- Реклама -

В народном календаре 4 мая — Проклов день. Считалось, что святой Прокул (Прокл) является защитником людей от нечистых сил. Старейшины сёл на Прокла проводили обряды для защиты населения.

Что нельзя и что нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 4 мая

На Прокла запрещается много работать. Лучше уделить время детям, семье, родным. Ещё в этот день всем селом выходили за околицу и ругались на тёмные силы. При этом повернуться нужно на запад. Считалось, что именно там живёт нечисть.

- Реклама -

На Проклов день нельзя ходить на кладбище. Считалось, что именно там обитают злые духи. Лучше в этот день идите в церковь и помолитесь за здоровье живых и упокой мёртвых.

Нельзя в этот день собирать цветы и травы. Считалось, что ночью ведьмы травят молодую весеннюю зелень, чтобы ты приносила людям беды и несчастье.

Народные приметы 4 мая

Если на Прокла начала цвести черёмуха, лето будет благодатным, тёплым и солнечным;

Если ночью звёзды сверкают — быть дождю и грозе;

Много взошло щавеля — к тёплой зиме;

Соловей запел в голом лесу, значит, быть году неурожайным;