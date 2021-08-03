Народные приметы 4 августа: Что можно, а что нельзя делать в этот день

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4 августа обязательно съесть стакан чёрной смородины. В этот день её и без того полезные свойства, увеличиваются.

Если собрать ягоды смородины после утреннего похода в церковь, то их можно использовать в приготовлении целебных настоек. А также можно засушить смородину и зимой добавлять в чай.

4 августа надо пошире открыть окна и пустить в дом солнце. А этот день необходимо убрать из углов паутину и освежить занавески.

Мать-природа, как всегда, подсказывает нам, каким будет день и год. Если в лесу появились ранние опята, то год не будет грибным.

Невероятно полезной будет утренняя роса, собранная в серебряную посуду. Для женщин такой раствор — лучший лифтинг и омоложение.