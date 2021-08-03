22.2 C
Рязань
Вторник, 3 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Народные приметы 4 августа: Что можно, а что нельзя делать в этот день

7info7
Народные приметы 4 августа: Что можно, а что нельзя делать в этот день
- Advertisement -

4 августа обязательно съесть стакан чёрной смородины. В этот день её и без того полезные свойства, увеличиваются.

Если собрать ягоды смородины после утреннего похода в церковь, то их можно использовать в приготовлении целебных настоек. А также можно засушить смородину и зимой добавлять в чай.

4 августа  надо пошире открыть окна и пустить в дом солнце.  А этот день необходимо убрать из углов паутину и освежить занавески.

Мать-природа, как всегда, подсказывает нам, каким будет день и год. Если в лесу появились ранние опята, то год не будет грибным.

Невероятно полезной будет утренняя роса, собранная в серебряную посуду. Для женщин такой раствор — лучший лифтинг и омоложение.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]